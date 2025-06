Meet the Apopka and Wekiva high school class of 2025: full graduate list and ceremony highlights

Apopka area schools, Apopka High School and Wekiva High School, held their 2025 graduation ceremonies last week. Apopka High School seniors’ graduation ceremony was held at the Kia Center, while Wekiva’s graduation ceremony was held at the Addition Financial Arena at UCF.

Below is a list of every graduating senior from both Apopka and Wekiva High School. Take a look at our graduation section in this weeks paper here!

Apopka

Yoselyn Isela Abonza Aiden Angel Acosta Olivia Martina Acosta Idowu Mercy Adegoroye Mandy Marie Adkins Andrea Elizabeth Aguilar-Lemus Evangelina Marie Alcantara Jesus Alejandre-Cruz Jasmine Renee Allen Natasha Ivelisse Almodovar Daniel Alonso-Sepulveda Destiney Doniya Alston Carolyn Nicole Alvarado Alenis Mari Alvarado Moreno Kimberly Abigail Alvarenga Lopez Jordan Alexander Alvarez Samuel Alvarez Cano Joshua Michael Amador Kayla Jessica Ambroise Savannah Haylee Amburgey David Robert Andrade Brandon Michael Andres Rebekah Grace Andrews Jude Kolson Angervil Jonathan Leondre Anglin Bradley Mcphalen Antenor Nya Nicole Anthony Yaquelin Antunez-Jaimes Isabelle Fadi Aoun Spencer Ephraim Arboite Diriana Lizeth Arita Gonzales Haziel Armendariz Alexandra Dalia Arnold Austin Kyle Arnold-Bryant Aylana Kaiden Ashby Imani Lloy Audain Jake Andy Augustin Josiah Angel Ayala-Tamez Laylarose Bandel Hayden Alexander Banks Erizela Valentina Banuelos Grant Spencer Barber Lexie Jordan Barnard Jaylen Michael Barnes Layla Arabella Barragan Aaron Barraza Emmanuel Andrew Barreto Brianna Leanoier Barrett Zackery Lucas Barrieau Chander Brian David Barthelus Marvin Davone Bavibidila-Madiela Peniel Widny Bazar D’Andre Jehiel Beckford Lexose Devota Mawazo Belanila Ja’miya Nevaeh Belfort Abreanna Patricia Nicole Bell Joshua Alexander Bell-Zayas David Enoc Benitez Rosia Lashea Bennett Nefertiti Aisha Benyusuf Katherine Grace Berens Temesgene Mekonen Berhane Marcus Leron Billups Iyannia De’asia Blackmon Iyannia Blackmon Alyssa Lanette Blake Stanislava Stanislavovna Bochkareva Melissa Bonilla Alvarez Enrique Bordonada Jimie Lee Joshua Bornett Michael Stephen Boruch, Jr Hailey Ekoe Leeann Bourdon Jahi Amare Harris Bowden Noah Christopher Brabham Joseph Harold Brammer Brady Elizabeth Braun Lukas Joel Breidenbaugh Azaria Samiya Bridges Brandon Lamar Bridges, Jr Philippe Rene Brillembourg Tayler Mackenzie Brodie Aidan Daniel Brown Dejhaun Antwaun Brown Ethan William Brown Kaiden Elias Brown Morgan Joy Brown Tabari Vergil Brown Zamyia Makayla Brown Brianna Georgia Bryan Ladainian Vashaud Buckner Jayden Infanite Burgos Mathew Felipe Burke Jayden Jerimiah Burton Willsmael Caba Rodriguez Yoana Suson Cagang Kamyiah Heaven Caldwell Emma Sophie Camacho Javier Alejandro Campana Rodriguez Christopher Matthew Campbell Jevaughn Orlando Campbell Journee Nicole Campbell Keszari Keiola Campbell Jahir Victor Canales-Tamez Jon Luke David Candee Adrian Candelario Cynthia Rachelle Cano Betance Dayven Brandon Caraballo Yanalise Jaylin Caraballo Anais Ivette Cardenales Natalia Guadalupe Carmona Fabian Caro-Sainez Anthony Aaron Carrillo Gabrieal Devonne Carson Reziah Eden Carter Syleena Chantelle Carter Demetric Ion Carter, Jr Tristen Joseph Caruso Joshua Nicholi-Michael Case Yosalynn Kaela Castillo Angel Alexander Castro Beyonce Jolette Castro Samantha Sahiri Castro Celeste Nivae Cedillo-Sanchez Kendel Steven Charles Emily Chavez Nataly Chavez Jonathan Chen Blanca Lidia Choc Chiac Brighton Alexander Cisek Julia Colette Clark Lencey Jenn Clerveaux Petit Frere Ryan Jacob Cohen Julien Kade Colas Leah Sanaa Coleman Khamari Zahir Collins Yamilady Colon Gotay Alexander Joseph Combs Brandon Christian Comella Casey William Congdon Ryan Matthew Conley Gavin Everette Conner Nadisha Dora Constant Charity-Elizabeth Myshakeiya Cooper Patrick Michael Copley Leonardo Cordero Jadrien Cordero Thompson Sami’Ya Helene’ Cornell Kimberly Michelel Coronado Yamirelis Cosme Cosme Shanique Alyssa Creque Hannah Lynn Cribbs Elisabet Cruz Nicole Annette Cruz John Paul Cruz, Jr Carter Cunagin Dustin Glenn Dahneke Zoey Joeal Dallas Emily Madeline Darcy Abigail Lauren Davis Emery Lawrence Emmanuel Davis Jackson Rene Alexander Davis Mazani Iman Davis Natalie Renee Davis Ke’Morii Keonni Dawson Allison Nicole Day Jimmy De Jesus Morales Bryan Alejandro De La Garza Jose Francisco De La Rosa Emanuel Mendes De Oliveira Devin Tyler Dean Isaiah June Delgado Mateo Zechariah Delgado Emmanuel Denis Samantha Margaret Dettrey Ethan Michael Dew Alissa Lee Diaz Nayeli Marie Diaz Jordan Danielle Dillera Bao Phuc Xuan Doan Yaneli Dominguez-Ortiz Josiah Ali Douglass Loren Amara Drayton Clara Grace Drechsel Mya Ann Drewes Jordan Paul Dreyer Tyler Davis Dudley King David Dukes III Shelbi Rene Dunn Zachary Tyler Dunnewind Skyla Paiton Durand Nestor Leider Echarte Arencibia Javion Michael Edmund Jazsmyne Ember Edwards Lewis Weaver Edwards, III Stephanie Lee-Ann Elkins Avery Wallace Elrington Jasline Kelsey Emile Aamirah Zakiyyah Epps Rozales Pierre Ernest Yajaira Escalante-Palacios Carmyn Sierra Espinosa Jose Alberto Esteban-Rodriguez Princesa Michel Esteban-Roman Sebastian George Etkins Harmonie Ninon Eugene Gabriella Reese Ewing Abby Elizabeth Fagerman Sofia Mirelys Fargas Samantha Victoria Faucette Joshamie Shamie Faustin Marilene Febles Cheverez Kaia Sophia Feliciano Krishnam Da Hao Feng Anthony Matthias Fenty Marcus Alexander Fenty Maximiliano Fernandez Alec Joshua Fernando Nossica Fidel Thazie Sherkanaise Fidelus Eugenah Evidael Fieffe Myles Anthony Fieldings Mariah Lynn Figueroa Sophia Marie Figueroa Makayla Sanai Fisher Masiah Zakarios Fisher Alia Denae Florence Bryan Ivan Flores Idaly Elizabeth Flores Plascencia Jerrin Benjamin Florial Aiden Nicholas Foley Emilee Fomby Tra’Miya Travionna Ford Sophia Katherine Foscolos Brooklin Janae Fountain Jhenelle Donitra Francis Melinda Renell Freeman Lisvi Jasmin Fuentes-Dionicio Matilde Fulgoni Laila Elise Janelle Fuller Daniel De Los Santos Funes-Rivera Jeyli Lisseth Funes-Rivera Cole Allan Furtado Ryniah Marise Leandrea Gadsden Emanuel Juan Gallegos Winter Rose Gambrell Joshua Gabriel Gantz Enrique Julio Garcia Joshua Angel Garcia Cesar Daniel Garcia-Camacho Gabriela Loren Garcia-Izaguirre Nicholas Charles Gardner Luidza Fatima Garrett Taylon Jaden Gayle Luis David Genaro-Rodriguez Brandelle Ian George, II Kamari Ricquell Gibson Elizabeth Giles-Jaimes Nicholas Eduardo Gilliam Shila Gillis Eniyah Lashan Glover Tariq Anthony Godfrey Anahi Gomez Nayan Vincent Gomez Jahn-Carlos Gonzalez Michelle Gonzalez Sofia Milagros Gonzalez Elixon Gonzalez Velazquez Stephanie Gonzalez-Garcia Aiden Gonzalez-Vargas Jarrett Blake Goodson Skylar Madison Gorman Lennyel Esteban Gotay Ortiz Jayla Nohelani Graham Marquis Deshon Grant Kayla Oslyn Greaves Jahfari Tafari Green Allison Mackenzie Greene Sydni Tiara Griffin Ta’kayja Tijanee Griffin Zachary Bryon Guerra Laure Anaelle Guerrier Parris Clifton Gunn, III Christian Samuel Gutierrez Rodriguez Hannah Evelyn Hall Madison Elise Hall Xavier Reece Hamilton Kahliq Kymani Hamilton-Hill Isiah Gregory Hand Serenity Marliyah Harmon Tyler Jayson Harrington Anabela Mya Hart Noah Christian Haub Addison Marie Hayes Preston Robert Headdy Jaden Elizabeth Heard Alane Aaliyah Henry Elijah Nyles Henry Omaria Shadane Henry Ian Carlos Heredia Martinez Aaron Elias Hernandez Christian Antonio Hernandez Daniel Issac Hernandez Javier Antonio Hernandez Jordan Jaime Hernandez Lailani Marie Hernandez Marco Antonio Hernandez Michelle Hernandez Yareci Hernandez Janeli Hernandez-Aguirre Marina Gabriela Hernandez-Cadenas Jasmine Hernandez-Martinez Alan Hernandez-Villafuerte Daniel Ruben Herrera Emely Lucia Herrera Audriana Marie High Ayden Douglas Hillard Addison Ann Hodge Olivia Tiana Hodge Ian Anthony Hodgkins Bradlie Marie Hohler Leah Danielle Holbrook Erica Danielle Holloway Journee Janae Holmes Parker Roy Holmes Payton Mackenzie Holmes Ciara Nicole Hope Olivia Rae Ling Horn Jahzara Q’yani Howard Nicholas James Howell Chloe Jolie Hoyt Jabari Hunter Kaylen Aubrey Hurlburt Evey Nicole Hutto Jake Michael Ibone Jonathan Ifrayenne Zachary Allen Illges Danielle Marie Ingram Deanna Mariah Ingram Trini Jacob Lopez Irvis Jace Izaiah Isaacson Aleesha Carmene Izean Gabrielle Ani Jackson Wyatt Shane Jaggers Jonathan Reyli Jaimes Adolfo Jesus Jaimes-Antunez Daniel Jaramillo Buitrago Jaylon Terrell Jenkins Brian Gregory Johnson Christonie Feona Johnson Idella Diana Johnson Jullian Christian Johnson Kaleb Isreal Ulysses Johnson Nyla Tonier Johnson Tayla Breyan Johnson Derrick Thomas Johnson, Jermichael Amarie Johnson, Jr Alaihya Renae Jones Asia Naomi Jones Charles Amir Jones Jernisha Lanise Jones Kaden Elizabeth Jones Myah Suanne Jones Sukashi-Lee Devine Jones Tamara Tenise Jones Ave Leslie Marie Jordan Malandeda Jose Amanda Hannah Joseph Carol Melissa Joseph Chelsie Melisha Joseph Jennifer Idora Christie Joseph Jovani Manuel Juarez Rebecca Lee Kadleck Ty Dolan Kaplan Damien William Kardos Sarah Elizabeth Kemp Gabryelle Kernz Reese Anne Kernz Camiere Ma’Kiah Keys Jada Jamyia King Jakobey Deondre Louis King Ethan Douglas Kirtley Malik Adam Kisitu John Bradley Knight, Jr Savana Lee Knox Reagan Lynette Kulics Volodymyr Romanovyvch Kuzminskyi Karina Nagelie Laboy-Melendez Isael Michael Labrado Asher Braedon Ladd Guervens Lafortune Abigail Lynn Lafrance Jayden Christian Lake Danny Ronald Lambert, III Julissa Jayde Lanahan Andy Juel Landa-Flores Jonathan Douglas Langley Sienna Sage Lanovoi Aleyana Lantigua Valery Lara Esteban Daniel Lara-Mendez Sophie Mihanna Larsen Julian Antwan Laster Alexander Rafael Laureano Rogan Elijah Lauro Rebecca Thuy Vu Le Bernardo Leguizamo, Jr Pablo David Leon Ortiz Gavynn Chance Lewis Irene Josephine Tham Lewis Tabias Jahkil Malik Lewis Celeste Steffi Liberte Wyatt Allen Licari Marquis Jermaine Ligon Saaya Maria Lijo Alicia Marie Lindloff Zoe Ana Lise Lini Cheyanne Renee Lloyd Desmond Aiden Lobban Emelda Jane London Brayan Steven Lopez Moreno Angela Gabriella Lopez Ramirez Melanie Lisette Lopez-Fuentes Edward Robbins Lopez-Morales Ersily Lopez-Sandoval Luis Greg Dominic Jabomillo Lora Lakesha Stella Louis Anne Widnie Louis Charles Raegan Arianna Love Sheyenne Amber Lovelace Franklin Steve Lovo Nicholas Landon Lucas Surai Kayla Lumsden Alexander Troy Lyons Alexander Troy Lyons Renia Djanira Madombe Ashley Gisselle Madrid Marilyn Isabel Madrid Rodriguez Brooke Jaiden Malaga Natalie Maldonado Kevin Jair Manrique Rivas Damitree Gabriel Walter March Elijah Elie Marcum Jayani Serenity Marrero Eduardo Alexis Martinez Haileigh Jolie Martinez Sofia Martinez Lily Martinez Guerrero Sophia Danil Martinez Hernandez Tyler Edward Mathieux Walker Allen Mathis Amancio Miguel Matias Linda Julisa Matias-Fuentes Jose Antonio Matos Gonzalez Teonys Matos Gonzalez Kaiden Wayne Mattison Kristina Elizabeth Mayer Payton Ann-Faith Maynard Taylor Nicole Mays Connor Jackson McAfee Allison Christa McCain Madison Marie McCain Shanna Marie Mccall Gisella Marie McCauley Nicholas Royal McClellan Julian Caesar McCullough-Monsalve Zaria Skye McDonald Tyler Dean McKinley Reese Miguel McLean Jordyn Alexia McMaster Hunter McShan Mario Rene Medina Allison Nadine Mellon Jonellys Kristel Mendez Lizasoain Ariana Mendoza Rojas Maxwell Allan Meyer MacKenzie Alexis Meyerer Johnathan Gabriel Michaels Amanda Nicole Miranda Oswaldo Jonathan Miranda-Aguilar Aiyana Irene Mitchell Brayden Tyler Mobley Amaia Simone Moliere Matthew Philips Mompremier Tyler Loumel Mompremier Bianca Lizeth Mondragon Aryssa Reyella Monize Preston Joseph Monse Aliah Nicole Monzon Shane Victor Moody Zaivin Jorgio Marquise Moore Jaslene Marie Morales Yuridia Yureyny Morales Lopez Alexander Morales-Mendez Clayton Randal Morey Noah Aaron Morgan Lukas Jozen Morillo Zylia Donella Morris Madison Karen Mosey Gerard Armand Moss Haj Ishmael Muhammad Donovan Trevion Muldrow, II Jaiden Elyse Mullica Allison Grace Munger Perla Paloma Muniz Brandon Allan Munoz Jasmine Munoz-Villanueva Karlens Zaac Murat Helena Marie Murga Madison Alyssa Murphy Sloan Victoria Murray Ryan Eddy Mustelier Quintana John Kerby Myler Isabella Faith Nardone Sofia Natal-Reyes Angel Navarro-Sanchez Anthony Michael Nedley Brooke Rayann Neeley Shamya Lashae Neil-Anderson Jamyre Elijah Nelson Tyler Jessie Nelson Jekiya Maliyah Newton Sarah Michelle Nicolas Cressa Kay Ninkovich Jayla Alexandria Nobles Fabiana Lucia Noisette Gabrielle Elizabeth Nolte Samantha Grace Nordblom Steven Michael Novak, Jr Isabella Cadence Novinich Kahmani David Nunez Amirah Seaonna Makilah Nurse Khalisah Safia Nuruddin Jahniel Edwards O’Connor Avery Madison O’Neill Polet Viridiana Oaxaca-Martinez Andrea Guadalupe Ochoa Tre’lijah Malachi Octelus Joshua Ojeda Micah Kolawole Okunlola Sebastian Ruben Olivencia-Grafals Nele’Jea Ann Ora-Rivera Milena Estefani Orozco-Vasquez Yerriel Alexys Ortega Balado Jennifer Lareyna Ortiz Lexine Danielle Ortiz Klever Alejandro Ortiz Arreaga Alina Marie Ortiz-Collazo Alex Ezequiel Orueta Juan Pablo Otero Flor Janeth Padilla-Castillo Elbia Preciosa Padilla-Garcia Alexis Padilla-Padilla J’Dyn Christopher Paige Tahj Patrick Paillant Robert John Palmerini Keino Omari Parchment Jackson William Parham Aayan Kirat Parikh Lucca Ricardo Parolini Oliveira Victor Hugo Parra-Ramirez Bria Idella Parsons Michael James Patterson Olivia Rowan Paugh Jade Elizah Payne Valentina Nicole Pazmino Barzola Libby Rose Pearce Matthew Kwabena Kotoko Peasah Valeria Pecina Rivera Angelina Katherine Peden Christian Lud Peeples Christian Lud Peeples Sienna Marie Pencil Harry Thomas Tiberius Pennell Aiden Gregory Pepper Dayanara Jolie Perez Alexis Nicole Perrone Frances Taliah Peters Morgen Adrianna Peters Adiyah Mayloni Petersen Joshua Ryan Peterson Mamay Petion JR Ian Sean Pettengell Sheila Truc Pham Jaeden Denzel Phillips Jayden Akira Phillips Henry Leroy Pickard, Jr Evalise Marie Pilkington Harmony Shalom Pizarro Caron Hannah Grace Pletcher Alana Marie Poitier Kimora Tiana Polynice Ryan Douglas Porter Josvan Jariel Posadas Alexis Grace Powell Holden Ray Powell Alan Poz-Ramirez Elisabeth Darlene Pozo Leo Alexander Price Marquell Armonte Prince Seyana Mishell Prussing Lea’Yonna Evon Pugh Irene Quen-Contreras Oscar Quen-Perez Ian Xavier Quintyne Bryan Steve Quiroz-Sandoval Marquila Irene Rabsatt Kimberly Ramirez Nuesi Deyssy Asucely Ramirez Ramirez Jailynn Ramos Jayden Luis Ramos Christopher Alejandro Ramos Perdomo Carlie Ann Rankin Tristen Gabrielle Ratchford Brianna Melissa Raya Christian Angel Raya Camila Raya-Mendoza Alejandro Razo Amiyah Leyonna Reed Brady Daniel Reed Rohan O’neil Reid II, Marina Rodrigues Reis Jorge Philip Rey Renteria Angel Resendiz Bryan Reyes Christopher Reyes Elijah Reyes Yarismar Alondra Reyes Garcia Antoine Deriq Richards Allyssa Michelle Riley Sydney Illeana Ring Kyren Jason Ringold Isabella Nicole Rios Kiera Danielle Ritchel Giovany Rither Amani Theresa Rivera Arielyze Layla Rivera Elizabeth Angel Rivera Jaelyn Rivera Jaydiem Emmanuel Rivera Luz Selenia Rivera Robnel Rivera Sebastian Rivera Luis Yadiel Rivera Agosto Yamilka Rivera-Pimentel Taliah Armani Dawn Roberson Tamiya Sa’bre Roberts Deacon Harlan Robinson Arely Eleina Rodriguez Eliahna Rodriguez Jaelynn Rodriguez Jason Rodriguez Jason Rodriguez Joel Andres Rodriguez Daniel Alejandro Rodriguez Feliciano Alexis Uriel Rodriguez-Torres Logan Joseph Rogers Trinity Grace Rolle Elvin Gabriel Rolon Cordero Yadira Romano-Hernandez Adriel Alejandro Roque Ortiz Jordan Olivia Rose Kaitlyn Renee Roshong Carlos Eduardo Rovira Martinez Gage Michael Rupar Ramone Andre Rutherford Kimora Leigh Rutland Marshall Owen Rutledge Keren Emmanuella Saint-Germain Sophia Makayla Salgado Jandaniel Salgado Agosto Victor Salgado Perez Janae Paige Salmon Zachary Jarell Salomon Mastyr Andrew Demon Sama Suriam Deliz Sanchez Matias Dylan Michael Sanders Jockee Kevin Sanders, Jr Rebeca Daniela Sandoval Alexander Daniel Sandoval-Cuevas Abraham Christopher Sankara Armando Manuel Santiago Jolie Marie Santiago Mijayla Adeliz Santiago Mikayla Alexis Santiago Kristopher Yahir Santiago Soto Diego Santiago-Garcia Angel Santiago-Hernandez Anthony Santiz Khushali Magdalene Satia Sadie Virginia Sauter Mackenzie Marie Scapanski Jonathan William Schmidt Lakotah Lee Schoonover Katelyn Alexandra Schultz Jamar Oketo Scott, Jr Taylor Grace Sellers Aaron Serrano Elionaid Serrano Karen Michelle Serrano Richa H Shah Arya Evadne Sharpe Audriana Lynn Shaw Josiah Amari Sidiaren Shaw Jaedon Dwight Hayden Shepherd Alissa Sarah Shields Aumer Xavier Shields Matthew Ervin Siemoneit Daniel Camilo Sierra Acuna Katelyn Jay Simmons Devin Quam Simmons, Jr Adrian Jordan Simpson D’Arice Rayevonne Shearhi Sims Aaron Jonathan Singh Kaden Michael Singh Kaetlyn Natasha Singh Kamron Nolan Singh Ashaun D’Anthony Sledge Dakota Penelope Slone Carson Vaughn Smith Jordan Ashley Smith Keion Giovanni Smith Kierstyn Taylor Smith Lawrence Aaron Smith Jeriah Rene Smith, Reginald Smith, Jr Blake Hunter Smithers Sarai Olivia Sosa Sarai Olivia Sosa Chloe Elise Souliere Noah Alexander Sowers Sariyah Nicole Spain Lauren Mackenzie Speck Heather Ellen Sproston Josiah Malakhi Stanley Chloe Ann Stapp Kyra Rose Steele Solei Jassnia-Camille Stephens Emma Joy Stevenson Stephanie Kay Stewart James Raees Stroub, Jr Isabella Aihanna Suarez Nadia Elise Sykes Donnell Bryton Sylvester David Juel Taclay McNealy, V Amir Murad Taher Camden Lee Taylor Larson Gregory Taylor Rakiyah Lorie Ann Thomas Joshua Charles Furang Thrush Maysa Moura Tolentino Pereira Nicolas Alex Toma-Toma Alondra Isabelle Torralba Yerrier Joet Torres Irizarry Kimberly Brizeidy Torres-Trujillo Matthew Joseph Touchet Anne Kiarah Toussaint Nadson Toussaint Kelly C Tran Azaria Elizabeth Trinidad Zyeon Jermaine Turner Kennedi Diann Underwood Abigail Maria Urena Angel Luis Valentin Buscampell Fredy Christopher Valle Jimmy Jesus Valle Reef Kayden Vankuren Jennifer Vargas-Lugo Miguel Domingo Vasquez, Jr Sane’yah Renee Vaughn Christian Jeshua Vazquez Julian Noel Vazquez Thania Vazquez Angie Nathalie Vazquez-Gonzalez Janette Vazquez-Vazquez Brisler Emanuel Velasquez Escalante Ashley Daniela Velasquez-Reyes Juan Daniel Velazquez Martin Odorico Antonio Velazquez-Argueta Guillermo Velazquez-Villanueva Richard Peter Velazquez, II Jocelyn Rashelle Venegas Skylar Elizabeth Venning Annie Xiomara Viera Banegas Daniela Nicole Villeda Gosselin Isaac Vinaja Miranda Eileen Waldron Lily Molly Walfish Cadence Lynn Walker Danazhuanne Antonio Walker Tyler Ethan Walker Antwan Edward Walsh Brennan Michael Walsh Genesis Mariah Louise Ward Chantel Tyra Waring Ethen Michael Warner Christian LeMann Washington Ke’Ashaunti Jaleah Washington Tyrese Jaquan Washington Lucas Ira Weaver Michael Joseph Robert Wells Addison Noelle Wesley Madelyn Ruth West Jayden Marie Whitaker Camari Monique White Carter Broden White Joshua David White, Jr Keith Gerard White, Jr Thomas Edward Whitt Addisyn Grace Wiggins Angel-Lily Williams DonJean Antowaun Williams Elmani Cassandra Arnae Williams Jordan Demetric Williams Justin Rashad Williams Kailah Amanda Williams Tre’von Xavier Williams Tyler Jay Williams Zykeria Sanaye Jacquelyn Williams Ashton Michael Willis Christopher Dewitt Willis Lex Philip Wilson Maia Lucinda Wilson Shanel Yanique Wray Raquel Sidney Wright Jenna Marie Yaden Kaitlyn Marie Young Fernando Zamora-Ibarra Phillip Zamora-Jimenez Jennifer Zaragoza Bonilla Christian David Zaragoza-Villanueva Jessica Lynne Zeno Enrique Leonel Zenteno Bailey Brown Ziemer Juliana Frances Zuniga Emily Yolanda Zuniga-Rodriguez

Wekiva High School Class of 2025